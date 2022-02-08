روسيا تُسجل أكثر من 165 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 698 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 336 ألفا و721 شخصا.

وأشار البيان إلى تماثل 81 ألفا و188 شخصا للشفاء من الفيروس التاجي (كوفيد ــ 19)، ليصل إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 10 ملايين و706 آلاف و142 شخصا.

وأضاف أن الإصابات الجديدة سُجلت في جميع مناطق روسيا، البالغ عددها 85 منطقة، موضحا أن العدد الأكبر من الإصابات تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بواقع 12 ألفا و902 إصابة، تليها مدينة بطرسبورج بــ 11 ألفا و14 حالة إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 8 آلاف و486 إصابة خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وتُظهر الأرقام الرسمية للمركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد تراجعا في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة؛ حيث بلغت الحصيلة اليومية السابقة أكثر من 171 ألف إصابة.