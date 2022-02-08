اليوم السابع
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رئيس حى الدقى يكرم المشاركين فى تطوير شارع السودان

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 06:58 م
رئيس حى الدقى يكرم المشاركين فى تطوير شارع السودان رئيس حى الدقى يكرم المشاركين فى تطوير شارع السودان
كتب سيد الخلفاوى

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كرم اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي المشاركين فى أعمال تطوير شارع السودان، تشجيعا للمشاركة المجتمعية، حيث منح رئيس الحى شهاده تقدير للمشاركة المجتمعية من اجل في رفع كفاءه الأسوار في نطاق ناصية شارع السودان و التوبجي وفقا لدرجة اللون المعتمد من التنسيق الحضاري، وذلك فى في اطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة .
 
ونفذت أجهزة محافظة الجيزة، أعمال تطوير شارعى السودان وكورنيش النيل، ضمن خطة المحافظة لتحسين الصورة الجمالية بالشوارع.
 
ونفذت محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع النيل بطول 6 كم بداية من ميدان الجيزة وحتى ميدان الكيت كات وذلك بالتعاون مع وزارة النقل، حيث أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن شارع النيل يعد من الشوارع الرئيسية وذات الطابع السياحى والتى تدهورت حالته من طبقة رصف وجزيرة وسطى 
 
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الجيزه

الدقي

حي الدقي

اخبار الجيزة

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