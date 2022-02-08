رئيس جامعة كفر الشيخ: تنظيم جهود الطلاب المتطوعين للتوسع في الأنشطة

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب تباعًا وتحديث المواقع الالكترونية والصفحات الرسمية للقطاعات والكليات والمعاهد والمراكز.



كما وجه دسوقي بالالتزام بالجدول الزمني للمجلس الأعلى للجامعات للفصل الدراسي الثاني والذي يبدأ السبت الموافق 19 فبراير، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعا تنتهي في 9 يونيو القادم، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.



وذلك خلال انعقاد مجلس العمداء لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة الدكتور علي صبري.

كما شدد رئيس الجامعة، على الالتزام بعمليات تطهير وتعقيم شاملة في كافة الكليات والمدرجات وقاعات الامتحانات والمدن الجامعية استعدادا للفصل الدراسي الثاني وتفعيل دور الطلاب والطالبات في التنمية المجتمعية من خلال تنظيم جهود الطلاب المتطوعين داخل الجامعة من خلال مشروع وحدة التطوع وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في الأنشطة ذات الطابع المجتمعي والتي تساهم في تنمية المهارات وبناء القدرات لدى الشباب وتكثيف برامج تطوير الوعي لطلاب الجامعة وتنفيذ زيارات ميدانية للمدن الذكية والمشروعات القومية ومحافظات الصعيد لزيارة المشروعات التنموية



كما أكد رئيس جامعة كفرالشيخ على رعاية النوابغ والموهوبين في كافة المجالات وتشجيع البحوث التطبيقية لصالح كافة المجالات الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية والتي تستهدف خدمة قضايا التنمية، موجها بمتابعة القوافل التنموية الشاملة التي تقوم بها الجامعة في ضوء مبادرة "حياة كريمة" لخدمة المجتمع المحلي في المجالات الصحية، والبيئية، والبيطرية، والاجتماعية، ومحو الأمية.