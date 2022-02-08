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رئيس الوزراء يتابع جهود "اللجنة الطبية العليا والاستغاثات" يناير الماضى

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:55 ص
رئيس الوزراء يتابع جهود "اللجنة الطبية العليا والاستغاثات" يناير الماضى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر يناير الماضي، وذلك من خلال التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
 
وأثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحى، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين.
 
كما أشاد مدبولى بتعاون الجهات المسئولة عن الخدمات الصحية، فى الاستجابة لأى شكوى أو استغاثة، مؤكدا أننا جميعا نعمل من أجل تحقيق هدف واحد هو خدمة المواطن المصرى. 
 
من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 450 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.
 
وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال شهر يناير الماضى شملت صدور 146 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 123 عملية جراحية، وإصدار 12 قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
 
وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضي تضمنت أيضاً عمل الإجراءات الطبية لـ 63 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 19 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 15 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
 
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الاستغاثات الطبية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

لجنة الاستغاثات الطبية بالحكومة

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