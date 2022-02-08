دفن جثة سيدة والاستعلام عن حالة زوجها بعد إصابتهما فى حريق شقتهما بأكتوبر

صرحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها فى حريق نشب داخل منزلها بالمدينة، واستعلمت عن الحالة الصحية للزوج؛ تمهيدًا لاستدعائه وسماع أقواله،

صرحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها فى حريق نشب داخل منزلها بالمدينة، واستعلمت عن الحالة الصحية للزوج؛ تمهيدًا لاستدعائه وسماع أقواله، وانتدبت جهات التحقيق المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحريق، وفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها.