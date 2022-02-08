دفن جثة سيدة والاستعلام عن حالة زوجها بعد إصابتهما فى حريق شقتهما بأكتوبر

صرحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها فى حريق نشب داخل منزلها بالمدينة، واستعلمت عن الحالة الصحية للزوج؛ تمهيدًا لاستدعائه وسماع أقواله، وانتدبت جهات التحقيق المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحريق، وفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها.
كان رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على النيران قبل امتداده للشقق والبنايات المجاورة وذلك بعدما انتقلت سيارات الإطفاء للمنطقة، فيما نقلت سيارة إسعاف المتوفية والمصاب إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.
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