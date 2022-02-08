اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 03:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

دفعة جديدة من القطارات لمشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية خلال أيام

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:00 م
دفعة جديدة من القطارات لمشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية خلال أيام القطار الكهربائي - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستعد الهيئة القومية للأنفاق لاستقبال من الصين دفعة جديدة من القطارات المتعاقد عليها للعمل بمشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان بعد افتتاحه، حيث وصل حتى الأن 12 قطار من إجمالى 22 قطار متعاقد عليها للمشروع.
 
ويتوافد القطارات التى ستعمل بالمشروع البالغة 22 قطارا مع تواصل أعمال الاختبارات والتجارب بالمشروع ، حيث يجرى تصنيع قطارات المشروع في الصين من قبل تحالف شركة كريك/أفيك أنتل الصينية بتكلفة 227 مليون دولار.
 
ومشروع القطار الكهربائى الممتد بأطوال 103 كم ستكون الشركة الفرنسية آر ايه تى بى مسئولة عن إدارته وتشغيله لمدة 15 عاما دون أن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة، على أن تحصل الشركة الفرنسية على مقابل مادى متفق عليه مقابل الإدارة والصيانة على دفعات شهرية، ولا يشمل هذا المقابل قيمة قطع الغيار التى تتطلبها أعمال الصيانة، حيث أنه يشمل أعمال الصيانة الدروية اليومية فقط التى تسبق رحلات القطارات يوميا.
 
ومشروع القطار الكهربائي يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين ـ العين السخنة الجارى تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية.
 

القطار الكهربائي

العاصمة الادارية

قطار العاصمة الادارية

محطة عدلى منصور

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الهيئة القومية للأنفاق تنشر 8 معلومات عن محطة عدلى منصور المركزية التبادلية

الإثنين، 24 يناير 2022 01:06 م

112.84 مليار جنيه لتنفيذ 10 مشروعات بالهيئة القومية للأنفاق خلال العام الجديد

الإثنين، 05 يوليه 2021 07:00 ص

الهيئة القومية للأنفاق: نستهدف نقل 7 ملايين مواطن يوميًا

الأحد، 30 مايو 2021 10:44 م

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية تسهيل قرض للهيئة القومية للأنفاق

الخميس، 15 أبريل 2021 10:54 ص

الهيئة القومية للأنفاق: بدء أعمال الحفر بأول محطة بمشروع مترو الهرم

الجمعة، 09 أبريل 2021 02:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة