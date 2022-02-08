درجة الحرارة الآن.. طقس دافئ ومناظر خلابة وسط النيل تبهر السائحين بأسوان.. لايف

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا لحالة الطقس فى أسوان ، اليوم الثلاثاء، والتى تشهد طقسا مشمسا ودافئا وسط استمتاع السائحين بالرحلات النيلية والطبيعة الخلابة فى أقصى صعيد مصر.





وتشهد أسوان خلال الفترة الحالية انتعاشة سياحية بالتزامن مع ذروة الموسم السياحى الشتوى خلال شهر فبراير، والذى يشهد إقبال السياحة العالمية من مختلف دول العالم، بجانب رحلات السياحة المحلية من شتى محافظات مصر.

وسجلت درجات الحرارة اليوم فى أسوان، العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، مع استقرار الطقس وسطوع الشمس خلال فترات النهار.

وتتمتع أسوان بالعديد من المعالم السياحية والأثرية التى تجعلها فى مقدمة المدن المصرية جذبا للسياحة خاصة فى شهور الشتاء لما تتميز به من طقس دافئ، ومن المعالم الأثرية: معابد فيلة وأبوسمبل وكلابشة وكوم أمبو وإدفو ومنطقة جبل أبو الهوا والمسلة الناقصة ومتاحف النوبة والإلفنتين والنيل والذى تحول إلى المركز الثقافى الأفريقى.