اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 07:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

درجة الحرارة الآن.. طقس دافئ ومناظر خلابة وسط النيل تبهر السائحين بأسوان.. لايف

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 06:03 م
درجة الحرارة الآن.. طقس دافئ ومناظر خلابة وسط النيل تبهر السائحين بأسوان.. لايف طقس أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا لحالة الطقس فى أسوان، اليوم الثلاثاء، والتى تشهد طقسا مشمسا ودافئا وسط استمتاع السائحين بالرحلات النيلية والطبيعة الخلابة فى أقصى صعيد مصر.
 


وتشهد أسوان خلال الفترة الحالية انتعاشة سياحية بالتزامن مع ذروة الموسم السياحى الشتوى خلال شهر فبراير، والذى يشهد إقبال السياحة العالمية من مختلف دول العالم، بجانب رحلات السياحة المحلية من شتى محافظات مصر.
 
وسجلت درجات الحرارة اليوم فى أسوان، العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، مع استقرار الطقس وسطوع الشمس خلال فترات النهار.
 
وتتمتع أسوان بالعديد من المعالم السياحية والأثرية التى تجعلها فى مقدمة المدن المصرية جذبا للسياحة خاصة فى شهور الشتاء لما تتميز به من طقس دافئ، ومن المعالم الأثرية: معابد فيلة وأبوسمبل وكلابشة وكوم أمبو وإدفو ومنطقة جبل أبو الهوا والمسلة الناقصة ومتاحف النوبة والإلفنتين والنيل والذى تحول إلى المركز الثقافى الأفريقى.

 


طقس اسوان

الطقس فى اسوان

اسوان

السياحة فى اسوان

اخبار الطقس

اخبار المحافظات

اخبار مصر

السياحة

اخبار اسوان

الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة