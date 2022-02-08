اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 03:08 م
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حياة كريمة.. الكشف والعلاج لـ 250 حالة وتحويل 75 لإجراء عملية ببولاق الدكرور

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:36 م
حياة كريمة.. الكشف والعلاج لـ 250 حالة وتحويل 75 لإجراء عملية ببولاق الدكرور قافلة فى بولاق الدكرور
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت محافظة الجيزة قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون ببولاق الدكرور بالمجان، تحت رعاية اللواء أحمد راشد راشد محافظ الجيزة، ضمن مبادرة حياة كريمة وتم إجراء الكشف على 250 حالة وتحويل 75 حالة لإجراء عمليات جراحية.
 
ويتم تنظيم الحملة للأسبوع الثاني على التوالى للكشف عن أمراض العيون ببولاق الدكرور، كما تم تقديم العلاج والأدوية المجانية للحالات  وتحويل 75 حالة لإجراء عمليات جراحية.
 
ومن المقرر أن تستأنف الحملة عملة يوم الجمعة القادم الموافق من داخل مركز بولاق الدكرور، لتقديم الكشف والعلاج المجانى للمواطنين بالحى.
 
وفى السياق تواصل محافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسات الدولة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى العياط وأطفيح ضمن المبادرة لتنفي مشروعات خدمية بقرى المركزين.

حياة كريمة

بولاق الدكرور

امراض العيون

الجيزة

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