اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 03:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

حملة مبتكرة.. تناول العشاء مع ترامب مقابل مبلغ مالى لتمويل مرشحيه بالكونجرس

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:32 م
حملة مبتكرة.. تناول العشاء مع ترامب مقابل مبلغ مالى لتمويل مرشحيه بالكونجرس دونالد ترامب - أرشيفية
كتبت : شيماء عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إذا كنت من محبى أو متابعى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، فأصبح بإمكانك تناول العشاء برفقته، مقابل 250 ألف دولار، وذلك فى إطار حملته لجمع التبرعات لانتخابات الكونجرس، حسب ما نشر موقع "مترو" البريطانى، والذى أوضح أن ترامب يبيع باقة من الأحداث فى الحفل الفخم الذي يقام في منتجع Mar-a-Lago، تبلغ ذروتها مع تناول العشاء والتصوير معه.

ومن المتوقع أن يروج منتدى مرشحي الكونجرس المقرر عقده في 23 فبراير، لمرشحي الحزب الجمهوري الذين أقرهم ترامب في سباقات التجديد للنصف الأول، وإذا كانت القدرة المالية ضعيفة، يمكنك دفع 5000 دولار للجلوس وزوجتك مع مرشحى الحزب والاستماع إلى تعليقات دونالد ترامب، لكن الوصول إلى ترامب مع التقاط صورة معه لن يقل عن 100 ألف دولار من دون العشاء.

وتشمل الحزمة التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار، عشاء خاصاً مع ترامب على أنغام الموسيقى، والجلوس مع كبار الشخصيات في المنتدى، وأخذ صورة للذكرى مع ترامب، كما يحصل أول 10 حاجزين على الإنترنت على خيار شراء إقامة لمدة ليلتين في الفندق الفاخر.

ترامب
ترامب

ومن جانبه، غرد النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، إريك سوالويل، بتنبؤات حول الأغاني التي سيستمع إليها ترامب مع ضيوفه، وتشمل أغنيات لفريق البيتلز، والمطرب إلتون جون الذي يحب ترامب الاستماع إلى أغانيه، ويمكن لأي زوجين دفع 100 ألف دولار مقابل جلسة تصوير مع كبار الشخصيات والعشاء معهم، ولكن ليس مع ترامب، يمكنهم فقط الاستماع إلى كلماته وتعليقاته.

ومقابل 50 ألف دولار يمكن الحصول فقط على صور تذكارية مع المرشحين المعتمدين من ترامب، ولكن ليس مع الرئيس السابق، وإذا كانت الميزانية لا تسمح، يمكن للمؤيدين دفع 5000 دولار للجلوس مع المرشحين والاستماع إلى تعليقات ترامب.

ووفقاً لما أوردته مجلة نيوزويك، أيد ترامب في نهاية يناير الماضي، 49 مرشحاً، ينقسمون إلى 14 مرشحا لمجلس الشيوخ و35 آخرين للكونجرس، ويفكر الرئيس السابق أيضاً في تأييد أكثر من مرشح في نفس السباق لزيادة فرصته في الفوز إلى أقصى حد، واستطاعت لجان التبرعات السبع المرتبطة بترامب جمع ما يقرب من 143 مليون دولار، حتى الآن.


ترامب

دونالد ترامب

العشاء برفقة دونالد ترامب

التبرعات لانتخابات الكونجرس

الكونجرس الامريكى

الحزب الديمقراطى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كتاب ترامب "رحلتنا معا" يحقق 20 مليون دولار خلال 60 يوما

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:00 ص

الأرشيف الوطني يعثر على "صناديق وثائق سرية" من البيت الأبيض في منزل ترامب

الإثنين، 07 فبراير 2022 08:17 م

واشنطن بوست: ترامب وحلفاؤه يحاولون إعادة تعريف العنصرية وتصوير البيض كضحايا

الإثنين، 07 فبراير 2022 02:30 م

ترامب لبنس: النائب ليس ناقلا آليا لمنصب الرئيس عند وجود تزوير أو مخالفات

الأحد، 06 فبراير 2022 01:28 م

انقسام فى الحزب الجمهورى بسبب ترامب.. نيويورك تايمز: وصف اللجنة الوطنية الجمهورية بتغيير نتيجة انتخابات 2020 واقتحام الكونجرس بـ"خطاب سياسى مشروع" خطوة غير عادية.. بنس ورومنى أبرز المنتقدين ولجنة 6 يناير: صدمة

الأحد، 06 فبراير 2022 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة