حملة مبتكرة.. تناول العشاء مع ترامب مقابل مبلغ مالى لتمويل مرشحيه بالكونجرس

كتبت : شيماء عبد المنعم

إذا كنت من محبى أو متابعى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، فأصبح بإمكانك تناول العشاء برفقته، مقابل 250 ألف دولار، وذلك فى إطار حملته لجمع التبرعات لانتخابات الكونجرس، حسب ما نشر موقع "مترو" البريطانى، والذى أوضح أن ترامب يبيع باقة من الأحداث فى الحفل الفخم الذي يقام في منتجع Mar-a-Lago، تبلغ ذروتها مع تناول العشاء والتصوير معه.

ومن المتوقع أن يروج منتدى مرشحي الكونجرس المقرر عقده في 23 فبراير، لمرشحي الحزب الجمهوري الذين أقرهم ترامب في سباقات التجديد للنصف الأول، وإذا كانت القدرة المالية ضعيفة، يمكنك دفع 5000 دولار للجلوس وزوجتك مع مرشحى الحزب والاستماع إلى تعليقات دونالد ترامب، لكن الوصول إلى ترامب مع التقاط صورة معه لن يقل عن 100 ألف دولار من دون العشاء.

وتشمل الحزمة التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار، عشاء خاصاً مع ترامب على أنغام الموسيقى، والجلوس مع كبار الشخصيات في المنتدى، وأخذ صورة للذكرى مع ترامب، كما يحصل أول 10 حاجزين على الإنترنت على خيار شراء إقامة لمدة ليلتين في الفندق الفاخر.



ترامب

ومن جانبه، غرد النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، إريك سوالويل، بتنبؤات حول الأغاني التي سيستمع إليها ترامب مع ضيوفه، وتشمل أغنيات لفريق البيتلز، والمطرب إلتون جون الذي يحب ترامب الاستماع إلى أغانيه، ويمكن لأي زوجين دفع 100 ألف دولار مقابل جلسة تصوير مع كبار الشخصيات والعشاء معهم، ولكن ليس مع ترامب، يمكنهم فقط الاستماع إلى كلماته وتعليقاته.

ومقابل 50 ألف دولار يمكن الحصول فقط على صور تذكارية مع المرشحين المعتمدين من ترامب، ولكن ليس مع الرئيس السابق، وإذا كانت الميزانية لا تسمح، يمكن للمؤيدين دفع 5000 دولار للجلوس مع المرشحين والاستماع إلى تعليقات ترامب.

ووفقاً لما أوردته مجلة نيوزويك، أيد ترامب في نهاية يناير الماضي، 49 مرشحاً، ينقسمون إلى 14 مرشحا لمجلس الشيوخ و35 آخرين للكونجرس، ويفكر الرئيس السابق أيضاً في تأييد أكثر من مرشح في نفس السباق لزيادة فرصته في الفوز إلى أقصى حد، واستطاعت لجان التبرعات السبع المرتبطة بترامب جمع ما يقرب من 143 مليون دولار، حتى الآن.