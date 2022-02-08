حملات تموينية على المخابز ومستودعات البوتاجاز للتصدى للغش بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديرتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين الحسينية برئاسة عبدالكريم عوض لله مدير الإدارة بحمله تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي :-



· تحرير محضر رقم 2125 جنح الحسينية ضد أ .ش. أ صاحب محل لبيع الأعلاف بشارع خليج الرمل بندر الحسينية لعدم الإعلان عن أسعار.



· تحرير محضر رقم 1970 جنح الحسينية ضد م. و. ع من شباب الخريجين لمخالفة التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.



· تحرير محضر رقم 2126 جنح الحسينية ضد ن .ا. م صاحب مؤسسة للأعلاف بسماكين الغرب لعرضه للبيع سلعه مجهولة المصدر وتم التحفظ على 10 شكاير خلطه.



· تحرير محضر رقم 2127 جنح الحسينية ضد أ. ح. ك صاحبه مدير مسؤل لمستودع أنابيب بناحية قرية أم صوير سماكين الغرب لعدم إلاعلان عن أسعار أنابيب البوتجاز.



· كما تم تحرير(9) تقارير لمخابز بلدي نصف آلي لعدم الإعلان عن بيانات المخبز وعدم إعطاء المواطن بون وعدم نظافة آواني العجين والمخبز.



وفي سياق متصل، قامت إدارة تموين منيا القمح بتشكيل حملة تموينية برئاسة مدير الإدارة على عبد المحسن على المخابز بنطاق المركز، وأسفرت الحملة عن تحرير (9) تقارير ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتسجيل مبيعات وهمية على مكينة المخبز(320 ) رغيف خبز لبيعهم بالسوق السوداء.



كما قامت إدارة تموين مركز الزقازيق بحملة تموينية برئاسة أسامه فتحي مدير الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر وجاءت علي النحو التالي :-



· تحرير المحضر رقم 5253 جنح المركز ضد م .ع صاحب محل بقاله بناحيه شرويدة وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.



· تحرير المحضر رقم 5254 جنح المركز ضد ا. م. ح صاحب محل مشويات بناحيه كفر محمد حسين لعدم الإعلان عن الأسعار.



· تحرير المحضر رقم 5255 جنح المركز ضد م. ع .م صاحبه مشروع جمعيتي بناحية كفر محمد حسين وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.



· تحرير المحضر رقم 5256 جنح المركز ضد ر. م .ع صاحب محل لبيع الطيور بناحية شرويده وذلك لعدم وجود شهادة صحية.



· تحرير المحضر رقم 5257 جنح المركز ضد ج .ح .ح تاجر تموينى بناحيه شرويدة لعدم ممارسه النشاط.