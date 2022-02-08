حملات إلكترونية للتبرعات الخيرية.. نصاب يكشف حيلته للاستيلاء على الأموال

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقى تبرعات إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا حلمه في تكوين ثروات مالية.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام شخص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واستخدامها فى جمع تبرعات من المواطنين بزعم مساعدة المصريين المحتجزين على ذمة قضايا خارج البلاد.

بالفحص وتكثيف التحريات أمكن تحديد القائم على الصفحة المشار إليها (حاصل على دبلوم – له معلومات جنائية – مقيم بالشرقية)، وأن المذكور يمارس نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشائه الصفحة المشار إليها، حيث تمكن من خلال ذلك الأسلوب الاحتيالي من الاستيلاء على مبالغ مالية تم إرسالها من المواطنين عبر محافظ إلكترونية لخطوط هواتف ببيانات وهمية تبين بالفحص الفنى أنها خاصة بالمتهم المذكور.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط (2 هاتف محمول – جهاز كمبيوتر "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بعدد من المحافظ الإلكترونية الخاصة بالنشاط الإجرامي المشار إليه – عدد آخر من الصفحات خاصة بأسلوب احتيالي آخر يقوم بممارسته وهو أسلوب النصب والاحتيال بادعاء العلم بالسحر والشعوذة – العديد من المحادثات والمراسلات بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي")، بمواجهة المتهم أقر بممارسته نشاط إجرامي على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".