حبس راهبة أمريكية اختلست 800 ألف دولار من مدرسة كاثوليكية للعب القمار

كتبت ـ هناء أبو العز

أصدرت محكمة أمريكية اليوم، حكمها على راهبة بالسجن لمدة عام، اختلست أكثر من 800 ألف دولار من خزائن مدرسة كاليفورنيا التى وظفتها من أجل استخدامها فى لعب القمار.

واختلست الأخت مارى مارجريت كروبر، مديرة مدرسة سانت جيمس الكاثوليكية الخاصة فى تورانس، جنوب لوس أنجلوس، بقسم الفقر، عندما أصبحت راهبة منذ أكثر من ستين عامًا، لسنوات الشيكات والمدفوعات الأخرى المخصصة للمدرسة لإنفاقها فى القمار.

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن الراهبة البالغة من العمر 80 عاماً للمحكمة قائلة: "لقد أخطأت وخرقت القانون وليس لدى أى عذر".

وبالنسبة للراهبة، التى تنتمى إلى الفرع الأمريكى للرهبانية الكاثوليكية لأخوات القديس يوسف من كارونديليت، التى تم إنشاؤها عام 1650 فى فرنسا فى بوى - أون - فيلاى (وسط شرق)، فإن الاختلاس الذى ارتكبته يشكل انتهاكًا للنذور والوصايا والناموس وقبل كل شىء الثقة المقدسة التى وضعها الكثير من الناس فيهم.

واستغرق الأمر تدقيقًا لكشف الاحتيال، الذى حاولت مديرة المدرسة الكاثوليكية التستر عليه من خلال إصدار أوامر لمرؤوسيها بإتلاف المستندات التى تدينها.