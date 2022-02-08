اليوم السابع
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حبس المتهمين بسرقة هاتف خالد الغندور 4 أيام لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 07:04 م
حبس المتهمين بسرقة هاتف خالد الغندور 4 أيام لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات خالد الغندور
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات، حيث كان المتهمين تم إحالتهم فى وقت سابق إلى المحاكمة بتهمة سرقة هاتف اللاعب خالد الغندور من أعلى دائرى المعادى.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين عقب ضبطهم في واقعة السرقة، تم ضبطهم وبحوزتهم كميات من الهيروين، وأمرت بالتحفظ عليها وإرسالها إلى المعمل الكيميائى لفحصها، ووجهت لهم تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من القبض على المتهمين بسرقة خالد الغندور أعلى الطريق الدائري وبحوزتهم مواد مخدرة، وكشفت التحريات أن المتهمين "أ.م" ويبلغ من العمر 25 سنة والثانى "م.س" 28 سنة، قاما بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف.


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مخدرات

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