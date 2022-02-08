حالتا وفاة فى 48 ساعة.. ماذا يحدث داخل قاعدة عسكرية فى بريطانيا؟

كتبت: نهال أبو السعود

بدأت السلطات البريطانية تحقيقاتها فى الوفاة المفاجئة لجنديين يخدمان في واحدة من أكبر القواعد العسكرية في المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب صحيفة الإندبندنت، توفي جنديان من وحدات مختلفة في قاعدة "كاتريك جاريسون" في شمال يوركشاير بفارق 48 ساعة من بعضهما البعض.

وعثر على جندى يبلغ من العمر 33 متوفيا يوم السبت، ما آثار تحقيقا من قبل شرطة شمال يوركشاير، وتم العثور على رجل آخر متوفي على سكة القطار في ويثينشو في مانشستر في الساعة 4.17 مساءً يوم الأحد.

ووفقا للتقرير لم يتم التعامل مع أى من الحادثتين على أنهما مريب أو أن أيا منهما مدبر، وقال متحدث باسم شرطة شمال يوركشاير إن ضباطها استدعوا إلى القاعدة العسكرية حوالي الساعة الخامسة من صباح يوم السبت.

وقال المتحدث إن الوفاة لا تعامل على أنها مريبة، وأضاف: "الشرطة تساعد فى إعداد تقرير للطبيب الشرعى".

من جانبها، تحقق شرطة النقل البريطانية فى وفاة جندى ثان يوم الأحد، وقال متحدث رسمى: "شرطة النقل البريطانية تم استدعاء الخط في ويثينشو ، مانشستر ، في 6 فبراير بعد ورود أنباء عن سقوط ضحايا على القضبان كما حضر المسعفون ، ولكن للأسف أعلن عن وفاة رجل فى مكان الحادث.

وأضاف متحدث شركة النقل: "لم يتم التعامل مع هذه الحادثة على أنها مريبة ويتم تحضير ملف للطبيب الشرعى".

ولم يتم الكشف عن هوياتهم ورتبهم وأفواجهم من قبل وزارة الدفاع، التى قالت إنه سيكون من "غير المناسب" تقديم المزيد من التعليقات.

وقال متحدث باسم الجيش: "يمكننا تأكيد مقتل جندى فى 6 فبراير 2022 يجري التحقيق في ملابسات الوفاة ولن يكون من المناسب إبداء مزيد من التعليقات في الوقت الحالي.. قلوبنا مع عائلات الجنديين في هذا الوقت العصيب".

وأضاف: "لدينا قانون عام وواجب قانون حماية البيانات لحماية المعلومات الشخصية لموظفينا ولا يوجد سبب وجيه للإفصاح عن المعلومات في هذه الحالة".

تعد قاعدة "كاتريك جاريسون" موطن للعديد من وحدات الجيش ، بما في ذلك الكتيبة الأولى ، وفوج يوركشاير وهي واحدة من أكبر حاميات الجيش البريطاني في العالم تغطي أكثر من 10 كيلومترات مربعة وواحدة من أكبر مراكز تدريب المشاة في المملكة المتحدة.