جونسون يواجه أزماته بـ"الغناء".. "BBC" تكشف عن أغنية رئيس وزراء بريطانيا

كتبت: نهال أبو السعود

أخبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مديره الجديد للاتصالات جوتو هاري ان الازمة التي تمر بها الحكومة ستمر من خلال غنائه سطورًا من أغنية جلوريا جاينور "I will survive" عندما عينه في المنصب.

وفقا لشبكة بي بي سي، تم تعيين هاري بعد سلسلة من الاستقالات من الرقم 10 وسط اضطرابات بشأن الحفلات التي عقدت أثناء الإغلاق.

وقال المساعد إنه التقى رئيس الوزراء بعد ظهر يوم الجمعة، واكد أيضا إن رئيسه الجديد "ليس مهرج" ولكنه "شخصية محبوبة للغاية".

قال هاري إنه بعد تبادل الذكريات مع جونسون عن الموسيقى خلال فترة السبعينيات ، و "الكثير من الضحك" ، جلس هو ورئيس الوزراء لإجراء مناقشة جادة حول كيفية إعادة الحكومة إلى المسار الصحيح.

وأضاف: "90% من مناقشتنا كانت جادة للغاية لكنه شخصية وهناك متعة. إنه ليس الشيطان كما أخطأ البعض في وصفه".

يتعرض جونسون لضغوط متزايدة من حزبه - بما في ذلك دعوات الاستقالة من أعضاء البرلمان - بعد الكشف عن العديد من التجمعات المخالفة للقواعد التي عقدت في داونينج ستريت خلال عمليات إغلاق كوفيد.

وقال تقرير أولي للأحزاب قدمه موظف حكومي كبير سو جراي إنه كان هناك "فشل في القيادة" ، مما أدى إلى وعد رئيس الوزراء بتغيير الموظفين.

واستقال خمسة مساعدين من الرقم 10 الأسبوع الماضي ، ثلاثة منهم على صلة بأحداث الإغلاق في داونينج ستريت.

كان هاري من أوائل التعيينات الجديدة لشغل المناصب ، إلى جانب وزير مكتب مجلس الوزراء ستيف باركلي ، الذي تولى منصب رئيس الموظفين.

ولدى سؤاله عن التغييرات، قال جونسون: "الجميع في رقم 10 ووزارة الخزانة يعملون معًا في اتساق للتعامل مع المشكلات الكبيرة التي تواجهها البلاد".