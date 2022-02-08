جونسون: قد نرسل مقاتلات وسفنا حربية لشرق أوروبا لحماية حلفاء الناتو

وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة تدرس إمكانية إرسال مقاتلات "تايفون" وسفن حربية إلى جنوب شرقي أوروبا "لحماية" الحلفاء في الناتو.

وأضاف جونسون، في مقال له في صحيفة "تايمز"، أن بريطانيا تستعد كذلك لتعزيز كتيبة الناتو متعددة الجنسيات التي تم نشرها في إستونيا، وزيادة مساهمتها في المناورات المشتركة للوحدات من قوات الناتو، التي تقودها بريطانيا، والتي تضم عسكريين من 10 دول في شمال أوروبا.

وأشار إلى أن ذلك مرتبط بما وصفه بـ"الخطط الروسية" لشن هجوم على أوكرانيا.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن ثقته بأن الدبلوماسية يمكنها أن "تساعد في تجنب هذه الأزمة"، داعيا روسيا "لوقف التصعيد".

وأضاف أن مباعث القلق الروسية يمكن إزالتها "من خلال الحوار الصريح والمفتوح"، مشيرا إلى أن وزيري الدفاع بين والاس والخارجية ليز تروس سيتوجهان إلى موسكو قريبا.

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بالشأن التحضير "لأي هجوم عسكري" على أوكرانيا.