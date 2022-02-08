جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

كتب - أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءا على إخبارية مشتركة مقدمة من مكافحة التهريب والأمن الجمركي ‏ومباحث منفذ السلوم وسرية المهربات التابعة لقوات حرس الحدود الموجودة داخل الدائرة الجمركية مفادها اعتزام "ه . م . ن" ليبي الجنسية ‏قائد السيارة رقم 727 -2-1 ليبيا ركوبة عامة تهريب بضاعة غير خالصة الضرائب والرسوم حال قدومه من ليبيا إلى مصر عبر منفذ السلوم.

وتم تشكيل لجنة من فهمي محمد السيد ‏مدير إدارة حركة الوارد وعلاء مرسي مأمور الحركة وأنور عبد الستار مدير تعريفه تحت إشراف علاء عنتر مدير الحركةومحمد السعيد الأمن الجمركي وصابر رمضان مدير مكافحة التهريب، حيث تبين وجود 20 هاتف محمول ماركة iPhone و26 رأس شاحن مخبأة داخل الإستبن الخاص بالسيارة.

وبلغت قيمة المضبوطات 358 ألف جنيه، وبلغت‏ التعويضات الجمركية المستحقة 716 ألف جنيه.

وقرر خالد الشبريسي مدير عام جمارك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة برقم 22 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.