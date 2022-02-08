جامعة الأقصر تحصد المركز الأول على الجامعات فى النحت بمهرجان الحرف الشعبية.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شاركت الجامعة بوفد من الطلاب بمهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية، والذي تم انعقاده بمدينة أسوان، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن الخطة الاستراتيجية لبرامج معهد إعداد القادة بحلوان، وتحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

وحصدت جامعة الأقصر على المركز الأول، جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية - القائد المبدع، الذي أقيم تحت شعار خير بلادي، في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتراث الشعبى والحفاظ على الهوية البصرية بالتعاون مع معهد إعداد القادة فى إقامة مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية فى محافظة أسوان، في الفترة من 4 إلى 8 من فبراير الجاري.

وضم وفد الطلاب بجامعة الأقصر من كلية الفنون الجميلة كلاً من؛ بلال مصطفى محمد فكرى، حسن محمود عبده طه، سهيلة أنور عبد العاطى، آمل جمال محمد حسن، بقيادة وإشراف الدكتورة سلوى الطاهر، المدرس بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة، ودكتور وائل محمد مدير رعاية الشباب، ودكتورة هناء محمد حامد مسئول النشاط الفنى بالجامعة.

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، الطلاب من أبناء الجامعة الذين حققوا المركز الأول في المهرجان، مشيدًا بالأعمال التي قدموها والتي تعكس امتلاكهم رؤى إبداعية وفنية كبيرة، ودورهم في إحياء التراث الشعبي، معربًا عن سعادته بتحقيق هذا الفوز متمنيًا لهم التوفيق في خطواتهم المستقبلية.

ووجهت إدارة رعاية الشباب بالجامعة الشكر للدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر لدعمه الدائم للأنشطة الطلابية، كما وجهوا الشكر للدكتور أحمد محيى حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، ولرعاية شباب كلية الفنون، ورئيس قسم النحت الدكتور عصمت صادق لدعمهم للنشاط.



جامعة الأقصر تحصد المركز الأول على الجامعات فى النحت (1)



جامعة الأقصر تحصد المركز الأول على الجامعات فى النحت (2)



جامعة الأقصر تحصد المركز الأول على الجامعات فى النحت (3)



جامعة الأقصر تحصد المركز الأول على الجامعات فى النحت (4)



جامعة الأقصر تحصد المركز الأول على الجامعات فى النحت (5)



جامعة الأقصر تحصد المركز الأول على الجامعات فى النحت (6)