ثانى جلسات محاكمة طفل ذا فويس كيدز المتهم بالشروع في قتل صديقه بحلوان

تستكمل اليوم الثلاثاء، محكمة الطفل، نظر محاكمة معاذ "طفل ذا فويس كيدز"، المتهم بالشروع فى قتل صديقه.

وكانت قررت محكمة الطفل، تأجيل نظر محاكمة الطفل معاذ طفل ذا فويس كيدز، المتهم بالشروع فى قتل صديقه إلى جلسة اليوم 8 فبراير، لحضور المتهم من محبسه.

وكانت النيابة العامة، أحالت الطفل المتهم لمحكمة جنايات الطفل، بعدما تسلمت تقرير الطب الشرعي في القضية رقم 1537 لسنة 2021 جنح الطفل، الشهيرة إعلاميًا بطفل "ذا فويس كيدز"، والمتهم فيها الطفل معاذ محمد، بالاعتداء بالضرب بمفتاح سيارة على صديقه الطفل "حسن شريف"، وإصابته في الجمجمة.

وكشف التقرير أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه تبين أن إصابته الأصلية كانت ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه وهي جائزة الحدوث مثل الرواية الواردة بمذكرة النيابة العامة "الضرب باستخدام مفاتيح معدنية مثبتة بميدالية استقر منها جسم معدني مفتاح السيارة"، بفروة الرأس وتم رفعه وإزالته.