اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:34 م
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"تنظيم الكهرباء" يتدخل لحل شكوى مواطن من سداد الفاتورة مرتين بنفس الشهر

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:30 م
"تنظيم الكهرباء" يتدخل لحل شكوى مواطن من سداد الفاتورة مرتين بنفس الشهر الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تلقى شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من سداد قيمة فاتورة الكهرباء مرتين لنفس الشهر مرة من خلال محصل الشركة ومرة عن طريق أحدى شركات الدفع الإلكتروني.

وأوضح الجهاز أنه بمراجعة موضوع الشكوى مع الشركة المشكو في حقها تبين ما يلي:

1-تم سداد الفاتورة محل الشكوى من خلال محصل الشركة.
 
2- سداد نفس الفاتورة محل الشكوى عن طريق أحدى شركات الدفع الإلكتروني.
 
3- احتساب قيمة الفاتورة المسددة مرة أخرى كدفعة مقدمة لصالح الشاكي من الفاتورة التالية.
 
 
و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                            
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء

اليوم السابع بلس

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