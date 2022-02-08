تمثال لفيلسوفة يثير الجدل فى إيطاليا بعد اقتراح وضعه مع 78 تمثالا

فاطمة شوقى

أشعل تمثال لفيلسوفة جدلا واسعا فى البلاد بعد اقتراح وضعه مع 78 تمثالا آخر فى ساحة براتو ديلا فالى فى مدينة بادوفا، وذلك لأن جميع التماثيل فى تلك الساحة تمثل نصبا تذكاريا لرجال فقط، ولا يوجد أى منها امرأة، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الساحة الإيطالية تبلغ مساحاتها 90 الف متر مربع ، وهى الأكبر فى إيطاليا وواحدة من أكبر الساحات فى أوروبا ، ومن بين التماثيل هناك النحات أنطونيو كانوفا ، والمؤرخ تيتو ليفيو ، وجاليليو جاليلي ، والعديد من الباباوات أو السياسي أندريا ميمو ، الذي أقام المجمع الضخم في القرن الثامن عشر، لم يتم توجيه أي من المنحوتات الـ 78 إلى امرأة.

ونشأ جدل قوى حول وجود النساء فى الأماكن العامة بعد أن كافح مستشاران من بادوفا لتكريس تمثال فى الميدان لإيلينا كورونارو بيسكوبيا ، الفيلسوفة الفينيسية التى أصبحت فى عام 1678 اول امرأة حاصلة على درجة جامعية.

جاء الاقتراح بعد أن أجرت منظمة Mi Riconosci ، وهي جمعية للمحترفين في القطاع الثقافي ، إحصاءًا للسكان في إيطاليا وأدركت أنه من بين جميع التماثيل في البلاد ، باستثناء الشخصيات الدينية أو الأسطورية ، هناك 200 فقط مخصصة للنساء. على سبيل المثال ، لم يكن في ميلانو تمثالًا مخصصًا لامرأة حتى العام الماضي ، عندما تم افتتاح تمثال كريستينا تريفولزيو دي بيلجيوجوسو ، مفكرة وبطلة.

تدافع مؤرخة الفن فيديريكا أركوراتشي ، أحد اعضاء الجمعية "عندما تم تنفيذ مشروع ساحة براتو ديلا فالي ، كان الشرط الوحيد هو تكريس التماثيل للأشخاص المرتبطين ببادوا ، ولم يكن هناك حق نقض ضد النساء". نشأت فكرة عد التماثيل نتيجة الجدل الذي أحدثه التمثال في سابري ، في جنوب البلاد ، والذي صور بطريقة جنسية جامعًا شهيرًا ، بطل الرواية لقصيدة لويجي ميركانتيني.