اليوم السابع
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تعيين أولى دفعات "قادرون باختلاف"على الحد الأدنى للأجور الجديد بالإسكندرية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 08:57 ص
تعيين أولى دفعات "قادرون باختلاف"على الحد الأدنى للأجور الجديد بالإسكندرية تعيين أولى دفعات "قادرون باختلاف"على الحد الأدنى للأجور الجديد
كتبت آية دعبس

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قامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتعيين أولى دفعات من "قادرون باختلاف" بأحد كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال "كول سنتر" وذلك براتب 2400 جنيه ، في إطار توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة بالبدء في تطبيق قرار المجلس القومي للأجور رقم 57 لسنة 2021 باحتساب الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2022.
 
وأناب وزير القوي العاملة ، مدير المديرية بالإسكندرية، ياسر سعيد بتسليم عقود العمل للعمال من ذوي القدرات الخاصة بمقر المديرية بالمحافظة، مشيدا بالدور الذي تلعبه  هذه الفئة في دعم الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع جميع العاملين بالدولة وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة دمج ذوي القدرات الخاصة في النسيج الاجتماعي للوطن للاستفادة من قدراتهم الفائقة في صناعة مستقبل الجمهورية الجديدة.
 
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القوى العاملة

قادرون باختلاف

ذوى الاعاقة

مديرية القوى العاملة بالاسكندرية

الحد الادنى للاجور

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