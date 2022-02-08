تعرف على أسعار الفاكهة بالمنيا.. البرتقال الكيلو بـ7 جنيهات والفراولة بـ12

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من أسواق الفاكهة وتحديد فى القطاعى، للتعرف على أسعار الفاكهة اليوم فى محافظة المنيا ،سواء فى سوق الجملة أو القطاعى.

قال عمرو محمد أحد بائعى الفاكهة، إن سوق الفاكهة ثابت منذ وقت طويل لا توجد زيادات فى الأسعار خاصة بالفاكهة ،لكن من المتوقع أن يزاد سعر اليوسفى وذلك نظرا لقرب انتهاء موسم الحصاد، وهذا سوف يؤدى إلى انخفاض المعروض منه وبالتالى قد يزداد سعره.

وأضاف أن سعر اليوسفى اليوم الكيلو وربع ب5جنيه ونص بينما سعر البرتقال 10جنيه للكيلو ونص ، أما الموز المغربى سعر الكيلو 8 جنيه، اما بالنسبه الفراولة سعر الكيلو يصل إلى 12 جنيه وكذلك التفاح سعره 12 جنيه وذلك فى القطاعى .

وأشار إلى أن أسعار الفاكهة تختلف من الحملة القطاعى وذلك لاحتساب هامش ربح للتجار فى القطاعى ، ومثال البرتقال سعر الكيلو فى الجملة يصل إلى 4 جنيه ونص بينما فى القطاعى الكيلو ونصف ب10جنيهات الفراولة الكيلو فى الحملة ب11 جنية بينما فى القطاعى 12 جنيه.