اليوم السابع
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تراجع أسعار الدواجن إلى مستويات 31 جنيها تسليم أرض المزرعة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 08:00 ص
تراجع أسعار الدواجن إلى مستويات 31 جنيها تسليم أرض المزرعة دواجن - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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أعلنت شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، هبوط أسعار الدواجن اليوم في المزرعة عند مستوى 31 جنيهًا للكيلو الأبيض، وذلك مقابل 32 جنيهًا أمس، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 36 جنيها بحسب الأسواق المختلفة.
 
 
أضافت "الشعبة"، فى نشرتها، أن أسعار كرتونة البيض لا تزال تسجل مستويات 49.5 جنيه لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة و61 جنيها لكرتونة البيض البلدى، و53 جنيه بيض أحمر، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها حسب الأنواع.
 
 
تفاصيل أسعار الدواجن
 
سعر الأبيض 31 جنيها
 
 
 
سعر الساسو 39 جنيها
 
 
 
كتكوت  ابيض 6.75-7 جنيه
 
 
 
كتكوت  ساسو  4-4.25 جنيه
 
 
 
امهات بيضاء 22 جنيها
 
 
أسعار بيع الدواجن والبيض للمستهلك النهائي تختلف بين المحافظات وبعضها، وكذلك داخل المحافظة الواحدة ، بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار.

سعر الدواجن

أسعار الدواجن

سعر الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

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