تداول 64526 طن بضائع و452 شاحنة و434 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب رضا حبيشى

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 64526 طن بضائع عامة ومتنوعة و452 شاحنة و434 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 576 طن بضائع عامة ومتنوعة 170 شاحنة و4 ملاكي.

وشملت حركة الواردات تداول63950 طن بضائع عامة ومتنوعة 255 شاحنة و 430 ملاكي ومتواجد 14 سفن علي ارصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة 18 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 79 شاحنة و السفينة وادي سدر قادمة من روسيا بحمولة 63000 طن قمح لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين .

وقامت الاجهزة المعنيه بالميناء من التأكد من صلاحية الشحنة للاستخدام الأدمي وخلوها من الآفات والحشرات ومطابقتها للمواصفات العالميه وذلك بسحب عينات عشوائية من الشحنة للتاكد من كافة المواصفات وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 73 شاحنة و 1 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 71 شاحنة و 3 ملاكي والسفينة وادي العرب فارغة متجهة الي روسيا والسفينة LEVROSO فارغة متجهة الي ميناء السويس والسفينة النوي اكسبريس متجهة الي ضبا .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج ومغادرة السفينة عمان حيث تم استقبال 78 شاحنة بحمولة 950 طن بضائع عامة وتصدير 26 شاحنة بحمولة 576 طن بضائع عامة، كما استقبل ميناء السويس السفينة NABIHA BRIDE قادمة من جدة بحمولة 412 سيارة ملاكي.