بوريس جونسون يجرى تعديلا وزاريا مصغرا بعد استقالة 4 من مساعديه

كتبت: نهال أبو السعود

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "تعديل وزاري مصغر" ونقل جاكوب ريس موج من زعيم مجلس العموم إلى وزير فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، مع تولي الرئيس السوطي مارك سبنسر رئاسة مجلس العموم.

وفقا لصحيفة الجارديان، سيظل ريس موج عضوًا في مجلس الوزراء في منصبه الجديد ، والذي يشمل "كفاءة الحكومة" بالإضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تعرض سبنسر ، وهو حليف موثوق به لجونسون ، لانتقادات واسعة النطاق من قبل أعضاء البرلمان المحافظين بسبب سلسلة من الزلات ، بما في ذلك دعمه للنائب أوين باترسون الذي اتهم بتهم فساد، وبصفته زعيمًا لمجلس النواب ، سيشرف سبنسر الآن على تمرير التشريعات الحكومية.

تأتي التغييرات وسط جدل حول جونسون ، حيث يسعى رئيس الوزراء إلى طمأنة نواب المحافظين بعد أسابيع الاخبار التي أفادت عن اختراقات لقواعد اغلاق كورونا في رقم 10 ، والتي تحقق الآن من قبل الشرطة.

يوم الخميس الماضي ، استقال أربعة من كبار مساعدي جونسون أو طُردوا من منصبهم وهم مسؤولة السياسة العامة لجونسون منذ فترة طويلة منيرة ميرزا ​، دان روزنفيلد ، رئيس الموظفين، مارتن رينولدز سكرتيره الخاص الرئيسي ، ومدير الاتصالات جاك دويل.

رئيس موظفي جونسون الجديد هو ستيف باركلي ، وزير مكتب مجلس الوزراء بالفعل ، والذي سيقود الجهود لدمج وزارته مع مكتب جديد لرئيس الوزراء والتنسيق مع النواب حول مجالات مثل السياسة المستقبلية.

بدلاً من دويل ، عين جونسون جوتو هاري مديرًا للاتصالات ، والذي شغل نفس الدور لجونسون عندما كان رئيسًا لبلدية لندن، وتم استبدال ميرزا ​​ بأندرو جريفيث ، مصرفي استثماري سابق ومدير تنفيذي لشركة Sky دخل البرلمان في عام 2019.