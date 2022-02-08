اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين: هناك تمييز ضد الناطقين بالروسية فى أوكرانيا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:20 ص
بوتين: هناك تمييز ضد الناطقين بالروسية فى أوكرانيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أشار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى أن السلطات الأوكرانية ترفض إمكانية استعادة وحدة أراضي أوكرانيا من خلال الحوار مع دونباس.

وبحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، أعرب عن قلقه إزاء "تمييز الناطقين باللغة الروسية" في أوكرانيا، و"تثبيته في التشريعات" الأوكرانية.

واعتبر كذلك أن عملية ملاحقة الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو "زائدة عن اللزوم"، مشيرا إلى أنه كان يحذره من مثل هذا السيناريو عندما التقيا بصفة الرئيسين. وأكد بوتين استعداد روسيا لمنح اللجوء السياسي لبوروشينكو في ظل هذا الوضع.

وشدد بوتين على عدم وجود بديل لاتفاقيات مينسك للتسوية الأوكرانية، بغض النظر عما إذا كانت "على قيد الحياة أم لا" وعما إذا كانت تروق للقيادة الأوكرانية أم لا، مشيرا إلى أنهم في كييف أدلوا بتصريحات متناقضة بشأن التزامهم بها.


روسيا

فلاديمير بوتين

فرنسا

الأزمة الأوكرانية

أوكرانيا وروسيا

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