اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 06:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

برنامج الغذاء العالمي: القرن الأفريقي يشهد أكثر الظروف جفافًا منذ عام 1981

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:07 م
برنامج الغذاء العالمي: القرن الأفريقي يشهد أكثر الظروف جفافًا منذ عام 1981 أطفال أفريقيا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد برنامج الغذاء العالمي أن القرن الأفريقي يشهد أكثر الظروف جفافًا منذ عام 1981م، حيث يواجه 13 مليون شخص الجوع الشديد في الربع الأول من العام الجاري في جميع أنحاء كينيا والصومال وإثيوبيا.

وأوضح المدير الإقليمي للبرنامج في شرق أفريقيا مايكل دانفورد، أن ثلاثة مواسم مطيرة متتالية أدت إلى تدمير المحاصيل ونفوق أعداد كبيرة من الماشية وإجبار العائلات علي ترك منازلها والجوع أخذ في الازدياد، وذلك مع تواتر موجات الجفاف في القرن الأفريقي.

ودعا البرنامج إلي تمويل خطته الإقليمية للاستجابة للجفاف في القرن الأفريقي، من أجل توفير 327 مليون دولار أمريكي للاستجابة للاحتياجات الفورية، لنحو 4،5 ملايين شخص علي مدار الأشهر الستة المقبلة ومساعدة المجتمعات على أن تصبح أكثر مقاومة للصدمات المناخية الشديدة؛ لتجنب أزمة إنسانية كبري مثل تلك التي شهدها العالم في عام 2011 عندما مات 250 ألف شخص من الجوع في الصومال.

 


برنامج الغذاء العالمي

القرن الأفريقي

جفافً

الجوع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة