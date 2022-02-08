انقطاع مياه الشرب عن مدينة قها 3 ساعات اليوم لغسيل الشبكات والصيانة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع مياه الشرب عن مدينة قها، اليوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير الجارى، لمدة 3 ساعات، تبدأ من الثانية عصرا وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن الانقطاع لإجراء صيانة وغسيل شبكات مياه قها، فيما سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من صلاحية المياه للشرب، كما أهابت الشركة بالمواطنين بعمل احتياطاتهم من تخزين احتياجاتهم من المياه فى هذا التوقيت.

وفى سياق أخر تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ورشة تصنيع أغطية الصرف الصحي من الخرسانة المسلحة بمحطة رفع ميت حلفا الرئيسية بفرع غرب شبرا الخيمة، حيث أكد علي أن تصنيع أغطية غرف الصرف الصحي من الخرسانة المسلحة لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية المطابق التى انتشرت بصورة كبيرة.

وأوضح، أن الشركة لجأت لتغيير خامات التصنيع لتقليل التكلفة وللحد من السرقة، والتصنيع الذاتى، مشيرا إلى أن الشركة استبدلت خامات الزهر بالخرسانة المسلحة فى صناعة الأغطية لتقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح، موضحا أن تكلفة الغطاء الخرسانى يصل لـ20% من تكلفة الغطاء الحديد.

وقام فريق ورش الصيانة بفرع غرب شبرا الخيمة بالاعتماد على القدرات الذاتية للعاملين فى انتاجها وأثبتت الأغطية الجديدة نجاحها وجارى تطويرها باستمرار للوصول لأفضل النتائج، لحماية المواطنين أولاً .

وأضاف مجاهد، أن سرقة الأغطية لها عدة مخاطر منها تهديد أرواح المواطنين واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتلويث البيئة والتسبب فى خسائر مادية للشركة، وكان لابد من التفكير فى البديل الآمن، من خلال صناعة الأغطية من الخرسانة المسلحة.