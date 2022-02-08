اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:18 م
أكرم القصاص
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انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية بالفلبين

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:21 ص
انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية بالفلبين انتخابات ـ صورة أرشيفية
مانيلا (أ ش أ)

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انطلقت اليوم الثلاثاء، الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية بالفلبين المزمع اجراؤها فى 9 مايو المقبل وسط منافسة شرسة بين فرديناند ماركوس جونيور نجل الديكتاتور السابق ماركوس، ونجم الملاكمة العالمي مانى باكيانو.
 
وذكرت شبكة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية، أنه من المقرر أن تستمر الحملة الدعائية 3 شهور، يستعرض خلالها المرشحون برامجهم الانتخابية في ظل قيود صارمة لمكافحة الفيروسات، بما في ذلك حظر المصافحة والتقبيل والمعانقة.
 
وعلى الرغم من تقدم ماركوس جونيور في استطلاعات الرأي، يقول المحللون إنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الانتخابات نظرا للتحولات التي لا يمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان في السياسة الفلبينية المتقلبة.

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