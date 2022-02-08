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انطلاق التدريب البحرى الدولى (IMX/CE22) بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:36 ص
انطلاق التدريب البحرى الدولى (IMX/CE22) بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر التدريب البحرى الدولى (IMX/CE22)
كتب زكى القاضى

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فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، انطلقت فعاليات التدريب البحرى الدولى (IMX/CE22)، والذى تستمر فعالياته لعدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، وذلك بمشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية.
 
ويعد التدريب (IMX/CE22) من أكبر التدريبات البحرية الدولية المشتركة فى العالم والشرق الأوسط، حيث يشارك بمركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين (51) دولة.
 
ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية النظرية والعملية، بغرض توحيد المفاهيم البحرية بين الدول المشاركة، فضلاً عن التدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتنفيذ إجراءات الأمن البحرى وتأمين السفن ذات الشحنات الهامة، بالإضافة إلى مكافحة الألغام البحرية والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة والتدريب الطبى.
 
يأتى التدريب تأكيداً على عمق الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول المشاركة بالتدريب بما يساهم  فى دعم جهود الأمن والاستقرار  البحرى فى المنطقة.
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