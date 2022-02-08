اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام لتصل لـ6.3 مليون برميل يوميا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:00 ص
انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام لتصل لـ6.3 مليون برميل يوميا بترول خام - ارشيفية
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة %0.1 لتصل إلى حوالى 6.3 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت صادراتها من النفط الخام بنسبة %0.2 لتبلغ حوالى 3 ملايين برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية يناير 2022.

 

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك " انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة 3.3 % لتصل إلى حوالى 2 مليون برميل يوميا، كما انخفضت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 5.6 % لتبلغ حوالى 5 مليون برميل يوميا.

 

وأشار التقرير إلى انخفاض المخزون التجارى النفطى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنميـة خـلال شـهر ديسمبر 2021 بمقدار 49 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالى 2707 مليون برميل، كما انخفض المخزون الإستراتيجى بمقدار 7 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالى 1789 مليون برميل .


النفط

المخزون النفطي

واردات الولايات المتحدة

الصادرات النفطية للولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار النفط تسجل 93.61 دولار لبرنت و92.19 دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 07 فبراير 2022 02:00 م

الاتحاد العربى لعمال النفط يُعزى نظيره المغربى فى وفاة الطفل ريان

الإثنين، 07 فبراير 2022 11:45 ص

مكاسب أسبوعية للنفط للأسبوع السابع على التوالى.. 3.6% لبرنت و6.3% للخام الأمريكى

الأحد، 06 فبراير 2022 02:00 م

الكوارث الطبيعية تضرب منطقة الأمازون.. زلزال فى بيرو يلحق الضرر بـ 60 شخصا و18 منزلا.. والغابات البرازيلية فقدت 360 كيلو مترا فى يناير فقط.. وتسريب 6300 برميل من النفط فى الإكوادور يثير المخاوف..صور

الأحد، 06 فبراير 2022 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة