انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام لتصل لـ6.3 مليون برميل يوميا

كتبت -مروة الغول

انخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة %0.1 لتصل إلى حوالى 6.3 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت صادراتها من النفط الخام بنسبة %0.2 لتبلغ حوالى 3 ملايين برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية يناير 2022.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك " انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة 3.3 % لتصل إلى حوالى 2 مليون برميل يوميا، كما انخفضت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 5.6 % لتبلغ حوالى 5 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير إلى انخفاض المخزون التجارى النفطى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنميـة خـلال شـهر ديسمبر 2021 بمقدار 49 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالى 2707 مليون برميل، كما انخفض المخزون الإستراتيجى بمقدار 7 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالى 1789 مليون برميل .