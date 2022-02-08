اليونيسيف: 5.5 مليون طفل فى القرن الإفريقى مهددون بسوء التغذية الحاد

جنيف /أ ش أ/

قال محمد فال المدير الإقليمى لمنظمة يونيسف لشرق وجنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن حوالى 5.5 مليون طفل حاليًا فى بلدان القرن الإفريقى (إريتريا وأثيوبيا وكينيا والصومال) مهددون بسوء التغذية الحاد، بسبب أزمة الجفاف التى تضرب المنطقة.

وأعرب فال، عن خشية المنظمة من أن يرتفع هذا العدد بنسبة 50 % إذا لم تهطل الأمطار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال مسؤول المنظمة الدولية إن حوالى 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة فى الصومال وحده معرضون لخطر سوء التغذية، مشيرًا إلى أن العائلات تتخذ تدابير صارمة للبقاء على قيد الحياة، وفى كثير من الحالات مغادرة منازلهم، مما يعرض الأطفال بشكل خاص للخطر، مشددًا على أن الأزمة تتطلب استجابة جماعية لضمان الوصول إلى المياه النظيفة والتغذية والأماكن الآمنة للأطفال.

وأكدت يونيسيف أنها بحاجة إلى دعم مالى عاجل، وقالت إن نداءها الإنسانى الحالى يقدر بـ123 مليون دولار للبلدان الأربعة لتغطية الاحتياجات المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفًا حتى نهاية يونيو 2022، لمنع وقوع كارثة للأطفال وأسرهم، مناشدًا المجتمع الدولى بضرورة التحرك بسرعة.