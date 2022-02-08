اليابان: طوكيو تسجل ارتفاعا قياسيا فى إصابات "كورونا" بين كبار السن

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، أن العاصمة طوكيو سجلت الأسبوع الماضي وحتى أمس الاثنين 10 آلاف و824 إصابة بين كبار السن البالغين 65 عاما أو أكثر من إجمالي 127 ألف إصابة، بنسبة تبلغ 8.5 بالمئة تقريبا.

وتابعت الشبكة أن عدد المصابين من كبار السن خلال الأسبوع الماضي يزيد بمرة ونصف تقريبا عن الأسبوع الذي يسبقه، كما يفوق ضعفي إصابات كبار السن المسجلة في أغسطس الماضي كاملا عندما كانت البلاد في خضم الموجة الخامسة من تفشي الفيروس.

كما أفادت السلطات أن نصف عدد المرضى تحت الرعاية الطبية في طوكيو هم من كبار السن.