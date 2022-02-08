اليابان تنظر فى تمديد الحالة شبه الطارئة المفروضة لاحتواء تفشى "كورونا"

طوكيو /أ ش أ/

تعتزم السلطات اليابانية، النظر فى تمديد الحالة شبه الطارئة المفروضة لاحتواء تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تواصل نسبة الإصابات فى الارتفاع لمستويات عالية تنذر بالخطر.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - فى نشرتها الإنجليزية اليوم الثلاثاء - أن تدابير الحالة شبه الطارئة لمكافحة "كورونا" معمول بها حاليًا فى 35 محافظة من أصل 47 محافظة يابانية، ومن المقرر أن ينتهى العمل بها فى 13 من فبراير الجارى فى طوكيو و12 محافظة أخرى.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو إن العاصمة و11 محافظة أخرى طلبت تمديد العمل بالإجراءات المفروضة، ومن المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، وأعضاء آخرون فى مجلس الوزراء التفاصيل غدًا/الأربعاء/.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الخبراء بشأن الجائحة التابعة للحكومة اليابانية أن معدل الزيادة فى الإصابات تباطأ فى الكثير من المناطق بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من ذلك لم يحن بعد وقت التخلى عن الحذر.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات اليابانية، سجلت أكثر من 92 ألف إصابة جديدة بالفيروس، اليوم /الثلاثاء/، من بينها 17 ألفًا و113 إصابة جديدة تم تسجيلها فى العاصمة طوكيو.