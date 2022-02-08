اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:46 ص
أكرم القصاص
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اليابان تعتزم إرسال مساعدات غذائية وإنسانية لميانمار بـ 18.5 مليون دولار

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 09:48 ص
اليابان تعتزم إرسال مساعدات غذائية وإنسانية لميانمار بـ 18.5 مليون دولار رئيس وزراء اليابان
طوكيو (أ ش أ)

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تعتزم اليابان إرسال ما قيمته 18.5 مليون دولار من المساعدات الغذائية والإنسانية الأخرى إلى ميانمار.
 
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، عن وزير الخارجية هياشى يوشيماسا قوله، إن اقتصاد ميانمار لا يزال راكدا منذ استيلاء الجيش على السلطة العام الماضي، مشيرا إلى أن المواطنين يكافحون أكثر من أجل كسب عيشهم.
 
وأضاف هياشي أن الأوضاع الإنسانية في ميانمار تتدهور، مشيرا إلى أن اليابان ستقف بقوة إلى جانب شعب ميانمار وستواصل بنشاط تقديم المساعدات الإنسانية التي ستصل إلى المحتاجين.
 
وتخطط اليابان لإرسال إمدادات غذائية طارئة من خلال المنظمات الدولية وهناك حاجة إلى الأموال للمساعدة في إنقاذ حياة النساء والأطفال واتخاذ تدابير للوقاية من عدوى فيروس كورونا بين النازحين واللاجئين.

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