"الوزراء السعودى" يجدد التزام المملكة بالعمل مع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

جاء ذلك وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث استعرض المجلس عددا من الموضوعات وتطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، والجهود الدولية المبذولة تجاهها؛ بما يحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وتطورها وازدهارها.

كما تطرق المجلس إلى ما اشتمل عليه المؤتمر التقني الدولي في نسخته الأولى التي عقدت بالرياض، من إطلاق مبادرات واستثمارات تجاوزت 6.4 مليار دولار، في إطار الجهود المستمرة من المملكة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي؛ لتحقيق الفائدة والتقدم للعالم أجمع، ولتعزيز الازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.