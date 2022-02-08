النمسا: تخفيف قيود كورونا اعتبارًا من السبت المقبل

وقال المستشار النمساوي كارل نيهمر في بيان صحفي اليوم، إنه "سيتم منح غير الملقحين حريات أوسع في التسوق وفي الحصول على خدمات ملاصقة للجسد مثل تصفيف الشعر، إضافة إلى زيارة المكتبات والمتاحف والمعارض وغيرها".

وأشار إلى استقرار الإصابات الجديدة عند مستوى مرتفع وهو حوالي 27 ألف إصابة يومية، ولكن نسبة الإشغال في المستشفيات ووحدات العناية المركزة ما زالت مناسبة حيث يعالج 194 مريض كورونا حاليا في وحدات العناية المركزة، مع توافر 558 سريرًا إضافيا في وحدات العناية المركزة في حالة الضرورة.

في السياق، سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم 27 ألفا و87 إصابة جديدة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.