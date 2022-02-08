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النقل تناقش مع شركة إماراتية إدارة وتشغيل أتوبيسات BRT على الطريق الدائرى

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 09:15 ص
النقل تناقش مع شركة إماراتية إدارة وتشغيل أتوبيسات BRT على الطريق الدائرى تطوير الدائرى - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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ناقشت وزارة النقل مع إحدى الشركات الاماراتية إدارة وتشغيل الأوتوبيس الترددي في مصر مع المشاركة في الاستثمارات  المطلوبة للمشروع وخاصة وأن الشركة تعتبر هي المسئولة عن إدارة وتشغيل المواصلات العامة داخل مدينة أبو ظبي بكافة أنواعها وحالياً حصلت علي امتياز إدارة وتشغيل المواصلات العامة في دار السلام في تنزانيا. 
 
وتسعى وزارة النقل لجذب الشركات الخاصة لإدارة وتشغيل المواصلات العامة في مصر بكافة أنواعها بغرض تحسين الخدمة للمواطنيين والحصول علي أفضل عروض إدارتها مع الدعم الكامل من وزارة النقل، فيما يخص تنفيذ البنيه التحتية لهذه المشروعات وخاصة مع اهتمام عدد كبير من التحالفات العالمية  بالتعاون مع وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل أتوبيسات "BRT" 
 
جدير بالذكر، أن الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى هو أول الطرق المصرية التي سيتم تشغيل أتوبيسات BRT عليها بعد الانتهاء من تطوير الطريق وانتهاء إنشاء المحطات الخاصة به وحيث تم البدء في  تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددي السريع "BRT"، التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها، منها محطات: السويس، وموقف العاشر، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، وتقاطع الدائري مع القاهرة الإسكندرية الزراعى، وحيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات "BRT"؛ ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا كوبري المنيب، الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

الدائرى

تطوير الدائري

الطريق الدائري

الأتوبيسات الترددية

توسعة الدائري

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