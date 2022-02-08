اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:53 م
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الكرملين: لا وجود لمسارات ملموسة حاليا لمعالجة مسألة الضمانات الأمنية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:30 م
الكرملين: لا وجود لمسارات ملموسة حاليا لمعالجة مسألة الضمانات الأمنية دميترى بيسكوف المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين)
موسكو /أ ش أ/

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قال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف: " إنه لا يوجد حاليا مسارات ملموسة لمعالجة مسألة الضمانات الأمنية ولا يمكننا الإعلان بعد أنه يتم تلمس مسارات حقيقية بشأن هذه الضمانات".

 

وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء -ردا على سؤال عما إذا كانت مقترحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لنظيره الروسى فلاديمير بوتين ستسهم فى تهدئة الموقف وتلبى مخاوف روسيا الأمنية-: " لقد قال الرئيس الروسى أمس الإثنين خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون إن بعض الردود التى تلقيناها من واشنطن و"الناتو" عقلانية، ولكنها للأسف ذات طبيعة ثانوية ولا تلبى النقاط الأساسية للضمانات الأمنية المطلوبة"، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يظل مفتوحاً بالمعنى الكامل للكلمة ويظل الأهم بالنسبة لروسيا.

وأكد المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية أن بلاده لا يمكنها فى الوقت الحالى التصريح بأنه يجرى تلمس أى حلول حقيقية لموضوع الضمانات الأمنية، قائلا:" حتى الآن لا نرى استعداد نظرائنا الغربيين لأخذ مخاوفنا بعين الاعتبار".


الكرملين

روسيا

اخبار روسيا

الضمانات الأمنية

الناتو

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