الكرملين: القوات الروسية ستعود لأماكن تمركزها بعد المناورات فى بيلاروسيا

أ.ش.أ

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن القوات الروسية بعد انتهاء المناورات في بيلاروسيا ستعود إلى أماكن تمركزها الدائمة، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي حديث عن إمكانية البقاء في الأراضي البيلاروسية.

وقال بيسكوف في إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء، "لم يقل أحد من قبل أن القوات الروسية ستبقى في أراضي بيلاروسيا، ولم يكن هناك حديث عن هذا الأمر"، مضيفا " نحن نتحدث عن مناورات بين الحلفاء، ومن المفهوم أنه في نهاية هذه المناورات ستعود القوات الروسية إلى أماكن تمركزها الدائمة".