القيادة المركزية الأمريكية: النظام الدفاعى الإماراتى فعال فى التصدى للهجمات الصاروخية

أبوظبى (أ ش أ)

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزى، أن النظام الدفاعى الإماراتى كان فعالاً فى التصدى للهجمات الصاروخية التى تعرضت لها الإمارات وأن الولايات المتحدة ستدعم الإمارات لتحسين نظامها الدفاعى وتعزيز قدراته.

وقال الجنرال ماكنزي- في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، إن الولايات المتحدة تتعاون مع الإمارات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير حلول أكثر فعالية لإيقاف الهجمات باستخدام الطائرات بدون طيار، معربا عن سعادته برؤية الاستخدام الفعال لنظام الدفاع المضاد للصواريخ /ثاد/ في الإمارات، مؤكدا استمرار التعاون مع الإمارات لتطوير أنظمة دفاعية أكثر فعالية في المستقبل.

وأكد أن زيارته الحالية إلى دولة الإمارات تأتي في سياق تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع الإمارات، والتأكيد على استمرار دعمها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في المنطقة ومع شركات تطوير التقنيات الدفاعية لتطوير حلول من شأنها أن تتعامل مع الطائرات بدون طيار قبل أن يتم إطلاقها.

وأوضح أنه على الرغم من أن الهجمات على الإمارات مقلقة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أن دولة الإمارات لديها أحد أكثر الجيوش احترافية في المنطقة، وأعتقد أن الإمارات مكان آمن للغاية، مؤكدا أن الولايات المتحدة سارعت لدعم الإمارات، مشيرا لإرسال المدمرة الصاروخية الموجهة "يو إس إس كول" التي تتمتع بقدرات دفاعية كبيرة ضد الصواريخ البالستية، وستقوم المدمرة بدوريات في مياه الإمارات، والعمل عن كثب مع الجانب الإماراتي لحماية الدولة.

وقال سنرسل إلى الإمارات سربا من مقاتلات إف - 22 المتطورة بعد أسبوع من الآن، وهي من أفضل مقاتلات التفوق الجوي في العالم.

و من جهه أخرى أوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة تريد احتواء تهديد أعضاء تنظيم داعش الإرهابي "محليا وإقليميا" حتى تتمكن قواتها الأمنية من التعامل معهم على الفور بدلاً من السماح لهم بتنسيق أنشطتهم في جميع أنحاء العالم، وشن هجمات كبيرة ومدمرة.