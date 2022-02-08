اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 389 شاباً واستخراج 399 شهادة قياس مستوى مهارة بالأقصر

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 08:47 ص
القوى العاملة: تعيين 389 شاباً واستخراج 399 شهادة قياس مستوى مهارة بالأقصر القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 389 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم شاب من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم  1391  شاباً، منهم 13 من ذوي القدرات الخاصة ، كما تم استخراج   399  شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة ، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب.
 
وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح لصالح العمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 12 منحة مواليد بـ 24 ألف جنيه ، و3 منح زواج واحدة بمبلغ 9000 جنيه ، ومنحة  وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه ، ومنحة وفاة عامل بإجمالي 10 آلاف جنيه، وإجراء عملية جراحية صغرى لعامل بمبلغ 2000 جنيه ، وعمل رعاية صحية لـ 123 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 69 ألفاً و 605 جنيها ، فضلاً عن تسجيل 76 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.
 
تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي، مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 264 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 26 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعمل ندوة توعية فى مجال عمل المرأة  .
 
أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 177 منشأة ، وإعادة التفتيش على 306 منشأة أخرى،  وأسفر التفتيش عن تحرير 78 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 276 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها ، وعمل ندوة توعية ، وبحث 3 شكاوى .
 
كما تلقت المديرية 33 شكوى عمالية ، تم تسوية 4 منها ودياً ، وإحالة 5  شكاوى منها إلى القضاء،  وحفظ 7 شكاوى منها ، و 17 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 340 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.
 
أما فى مجال التدريب المهني بدأت المديرية دورة تدريبية على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالطود لـ 15 متدرباً بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ، وتنفيذ دورتين تدريبيتين في مجال التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة لـ 20 متدربة .
 

القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

مديرية القوى العاملة بالاقصر

التفتيش العمالى

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