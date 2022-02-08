القضاء الفرنسى يدين سلسلة متاجر عالمية شهيرة بعد انتحار موظفة

فاطمة شوقى

أدان القضاء الفرنسي، سلسلة متاجر عالمية شهيرة، وفرض غرامة قدرها 50 ألف يورو بتهمة "القتل غير العمد"، وذلك بعد انتحار موظفة، وفقا لقناة "فرانسا 3" .

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى إلى أن محكمة جنايات كليرمون فيران حكمت على مدير المتجر بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "المضايقة الأخلاقية" و "القتل غير العمد" ، لكنها برأت مدير المتجر الذى تسبب فى انتحار الموظفة فى عام 2017.

كما يتعين على سلسلة المتاجر، وهي عملاق تجارة التجزئة العالمية، تقضية العقوبة أقل من تلك التي طلبها مكتب المدعي العام ، الذي كان قد طالب في جلسة 27 يناير بغرامة قدرها 100 ألف يورو على كارفور وسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ للمدير.

وقال كليمانس مارسيلوت ، محامي أسرة الضحية "الهدف كان تحقيق إدانة ، لكن هناك جريمة تتسبب في وفاة موظف وحكم عليه بغرامة قدرها 50 ألف يورو ، هو أمر تافه" ،

في 3 أبريل 2017 ، انتحرت فيفيان مونييه ، 46 عامًا ،وفي خطاب مكتوب بخط اليد ، أشارت هذه الموظفة لمدة 27 عامًا في المتجر أنها تعرضت فى عملها لمضايقات أخلاقية .