القبض على عاطلين بتهمة قتل شاب لدفاعه عن فتاة فى منطقة السلام

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض علي عاطلين بعدما قتلا شابا بمنطقة السلام، بسبب قيام المجنى عليه بالدفاع عن فتاة ضايقها المتهمان، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص وسقوط أحدهم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "أيمن د" مصابا بعدة طعنات متفرقة بجسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان، للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، وأن المجنى عليه شاهد قيام المتهمين بمعاكسة فتاة، وأثناء الدفاع عنها ومنعهم نشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضافت التحريات، أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهمين بطعن المجنى عليه عدة طعنات متفرقة بجسده فسقط على الأرض مفارقا للحياة وفرا المتهمين هاربين، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.