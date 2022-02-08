"الغموض يحيط بالواقعة".. تحقيقات لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح ودفن جثة فتاة عثر عليها داخل شقتها بمنطقة الهرم، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الواقعة من عدمه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن بداية الواقعة كانت ببلاغ من الأهالى لقسم شرطة الهرم، أفادوا فيه انبعاث رائحة كريهة من أحد الشقق السكنية بدائرة القسم، وعدم مشاهدتهم للمقيمة بداخله منذ فترة وهو ما أثار الشكوك لديهم، بوجود أمر غير طبيعى.

وتابعت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية توجهت لمكان الشقة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم الدخول إليها، وبفحصها عثروا على جثة فتاة فى العقد الرابع من عمرها متوفاة، وجثتها فى بداية حالة التحلل.

وكشفت المعاينة عدم وجود كسر فى منافذ الشقة، أو بعثرة فى محتوياتها تشير إلى وجود عنف جنائى، فضلًا عن سلامة كافة المنافذ.