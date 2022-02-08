العدل: ورد 5884 تقرير تفتيش لأعضاء الإدارات القانونية وأنجزت بنسبة 99.3%

كتب إبراهيم قاسم

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين وتضمن الحصاد بالنسبة لقطاع إدارة شئون الإدارات القانونية:

1- ورود 5884 تقرير تفتيش على أعضاء الإدارات القانونية بالجهات المختلفة تم إنجاز 5844 منها والمتبقى 40 تقريرا بنسبة إنجاز 99.3%

2- ورود 4720 شكوى للإدارة للفحص والتحقيق تم إنجاز منها 4487 تحقيقا والمتبقى 233 شكوى بنسبة انجاز 95%.

3- فحص 676 طلبا من طلبات الامانة العامة وأنجزت بنسبة 100%.

4- فحص 3849 تقريرا من تقارير المكتب الفنى تم إنجاز منها 3829 تقريرا والمتبقى 20 تقرير بنسبة إنجاز 93.7%.

5- إصدار مجموعة المبادئ والقواعد القانونية المستخلصة من الآراء الصادرة من الأمانة العامة للجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.