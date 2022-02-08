العدل: ميكنة إقرارات الذمة المالية للموظفين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية

كتب إبراهيم قاسم

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين، وتضمن الحصاد بالنسبة لرقمنة إقرارات الذمة المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد تطبيق إلكتروني يستهدف تقديم إقرارات الذمة المالية إلكترونيا للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، وميكنة إقرارات الذمة المالية وطباعتها على أوراق مؤمنة من مركز الإصدارات المؤمنة والذكية للموظفين غير المنتقلين.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاث محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.