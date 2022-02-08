العالم هذا المساء.. ميتا تتخذ إجراءات قانونية ضد عمليات احتيال فى الخدمات المالية..سائقو الشاحنات فى كندا يغلقون معبرا مع أمريكا.. ارتفاع أسعار الوقود بجميع أنواعه بلبنان.. فرنسا تحظر القتل الجماعى لذكور الفراخ

كتب وكالات

شهد العالم هذا المساء، العديد من الأحداث المهمة، وهو ما أبرزته وكالات الأنباء، ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا بأهم أحداث العالم التى تم رصدها خلال الساعات القليلة الماضية.

ميتا تتخذ إجراءات قانونية ضد عمليات احتيال فى الخدمات المالية



أعلنت شركة "ميتا" الشركة الأم لفيسبوك Facebook اليوم الثلاثاء، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عمليات الاحتيال فى الخدمات المالية.





وأوضحت ميتا - فى منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم - أنها رفعت بالتعاون مع شركة خدمات مالية دعوى قضائية مشتركة - هى الأولى من نوعها - ضد شخصين مقيمين فى نيجيريا، شاركا فى هجمات تصيد احتيالى لخداع الأشخاص عبر الإنترنت والوصول إلى حساباتهم المالية.

واتخذت ميتا Meta العديد من إجراءات الإنفاذ السابقة ضد المدعى عليهم، بما فى ذلك تعطيل حسابات Facebook وInstagram.

وذكرت ميتا "أنه كجزء من جهودنا المستمرة، لفرض شروطنا وحماية الأشخاص من إساءة الاستخدام، رفعنا دعوى قضائية مشتركة ضد شخصين مقيمين فى نيجيريا، متورطين فى عمليات احتيال مالية دولية من خلال انتحال الهوية عبر الإنترنت".

سائقو الشاحنات فى كندا يغلقون معبرا مع أمريكا



أغلق سائقو شاحنات فى كندا من المعارضين للإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، اليوم الثلاثاء، أكثر المعابر ازدحاما مع الولايات المتحدة الأمريكية.





وسائقو الشاحنات الذين يتنقلون بين كندا والولايات المتحدة، الذين يحتجون على قانون جديد دخل حيز التنفيذ فى 15 يناير، أصبح عليهم بموجبه الحصول على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، بدأوا بقطع حركة المرور عبر الحدود إلى أوتاوا لأول مرة فى 28 يناير واستولوا تدريجيا على وسط العاصمة الكندية.

وعندما بدأت الشرطة فى استعادة السيطرة، قام المتظاهرون بنقل تركيزهم إلى جسر "أمباسادور" الذى يربط بين مدينة ديترويت الأمريكية ومدينة ويندسور الكندية.

وبدأت الشاحنات فى عرقلة حركة المرور فى وقت متأخر من يوم الاثنين وأظهر موقع إلكترونى للحكومة الكندية أن الجسر أغلق فى كلا الاتجاهين صباح اليوم الثلاثاء.

وترسل كندا 75% من صادراتها من البضائع إلى الولايات المتحدة، وتلعب الشاحنات دورا حاسما فى نقل البضائع وعادة ما يمر عبر الجسر 8000 شاحنة فى اليوم.

ارتفاع أسعار الوقود بجميع أنواعه بلبنان



ارتفعت أسعار الوقود بجميع أنواعه فى لبنان بقيم متباينة، اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر صفيحة البنزين (95 أوكتان) 360200 ليرة بزيادة قدرها 1800 ليرة، فيما وصل سعر صفيحة (بنزين 98) إلى 370600 ليرة بزيادة قدرها 1400 ليرة.





ووفقا لجدول الأسعار الصادر عن المديرية العامة للنفط اليوم، ارتفع سعر صفيحة المازوت بمقدار 8200 ليرة لتسجل 336800 ليرة، فيما بلغ سعر قارورة الغاز للاستخدام المنزلى 283100 ليرة بزيادة قدرها 6700 ليرة.

ويعتمد لبنان سياسة التسعير الحر للوقود، حيث تتغير الأسعار بشكل مباشر وفقا لتغير سعر صرف الدولار، حيث سبق وأن صدر أكثر من سعر للوقود فى يوم واحد وفقا للتغير فى سعر الصرف.

وفى المقابل، لا يزال سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الليرة اللبنانية عند معدلاته السائدة على مدار الأسبوع الماضي، حيث يصل متوسط سعر الصرف 21 ألف ليرة لكل دولار فى السوق الموازية فيما ظل السعر على منصة صيرفة الرسمية مقاربا لسعر السوق غير الرسمية حيث سجل على منصة مصرف لبنان 20800 ليرة لكل دولار.

فرنسا تحظر القتل الجماعى لذكور الفراخ



أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية أنه سيتم رسميا حظر القتل الجماعى لذكور الفراخ وأنه أمام المزارع حتى نهاية عام 2022 الحالى للامتثال .





وحسب قرار الوزارة "يجب على المشغلين إثبات الامتثال بتركيب معدات تمكن من تحديد جنس الفرخ فى موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الحضانة من أصل 21 يوما، أو بأى وسيلة أخرى تقدم ضمانات مماثلة".

وسيتم تنفيذ هذه الخطة باستخدام التكنولوجيا التى تتعرف على جنس الفرخ الصغير داخل البيضة. وبهذا سيتمكن المزارعون من منع عملية الفقس وخروج الفراخ الذكور للحياة كلية.

وتعد فرنسا المنتج الرئيسى للبيض فى الاتحاد الأوروبي، وتقتل حاليا حوالى 50 مليون من ذكور الفراخ، من بين 300 مليون يقتل سنويا فى الاتحاد الأوروبي. ويرجع ذلك لكونها غير مفيدة من الناحية الاقتصادية حيث أنها لا تنتج بيضا وإنتاجها من اللحوم أقل.