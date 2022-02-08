اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة السعودية: الجرعة التنشيطية تحمى كبار السن من الإصابة بكورونا بنسبة 90%

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 09:40 ص
الصحة السعودية: الجرعة التنشيطية تحمى كبار السن من الإصابة بكورونا بنسبة 90% لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يوفر حماية بنسبة تزيد عن 90% ضد أعراض الفيروس لدى كبار السن.

وشددت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية"، على ضرورة توفير حماية لكبار السن من الإصابة بفيروس كورونا، من خلال الاهتمام بهم وتشجيعهم على تلقي الجرعة التنشيطية لوقايتهم من الإصابة بالفيروس.

وأفادت الصحة السعودية فى وقت سابق، بتسجيل 3013 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي المصابين منذ بدء انتشار الوباء إلى 705637 حالة، في حين تم تسجيل 4824 حالة تعاف جديد، ليصبح إجمالي المتعافين 662819 حالة.

 


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